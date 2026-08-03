El eclipse solar se comparte con las mascotas

Con motivo del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, algunos animales pueden notar la disminución de la luz y comportarse durante unos minutos como si estuviera anocheciendo.

Desde el Ayuntamiento de València aseguran que la normalidad y un ambiente tranquilo son la mejor opción para que perros y gatos vivan este fenómeno.

Para ello recomiendan mantener los horarios y rutinas habituales de las mascotas, evitar aglomeraciones, no dejarlas sueltas y no intentar que miren directamente al sol, tal y como apunta el concejal de bienestar animal, Juan Carlos Caballero.

Siguiendo estas recomendaciones, se podrá disfrutar del eclipse en familia con la tranquilidad de que las mascotas están seguras.