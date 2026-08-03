MASCOTAS

El eclipse solar se comparte con las mascotas

El Ayuntamiento de València ofrece una serie de recomendaciones para las mascotas con motivo del fenómeno astronómico previsto para el próximo 12 de agosto

Andreina Pietri

València |

Mascotas
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Con motivo del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, algunos animales pueden notar la disminución de la luz y comportarse durante unos minutos como si estuviera anocheciendo.

Desde el Ayuntamiento de València aseguran que la normalidad y un ambiente tranquilo son la mejor opción para que perros y gatos vivan este fenómeno.

Para ello recomiendan mantener los horarios y rutinas habituales de las mascotas, evitar aglomeraciones, no dejarlas sueltas y no intentar que miren directamente al sol, tal y como apunta el concejal de bienestar animal, Juan Carlos Caballero.

Siguiendo estas recomendaciones, se podrá disfrutar del eclipse en familia con la tranquilidad de que las mascotas están seguras.

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