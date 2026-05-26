Las Asociaciones de Víctimas de la DANA lamentan que la Comisión de Investigación de Les Corts haya sido un paripé

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 están analizando al dictamen pactado por PP y Vox en la comisión de investigación sobre la gestión de la emergencia en Les Corts. Dicho dictamen se votará este miércoles antes de concluir los trabajos.

Ambos grupos presentaron conjuntamente una propuesta de dictamen que, apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe de la dana y subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la insuficiente y deficiente gestión de la información durante la emergencia. Respecto a la gestión de la Generalitat, se limita a subrayar la falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales.

Las asociaciones consideran que la comisión sólo ha servido para dar continuidad al relato inicial de ambas formaciones y no para investigar como se gestionó la emergencia tal y como han afirmado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'Octubre 2024 y Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA.

Nueva manifestación

El próximo sábado más de 200 entidades volverán a salir a la calle para reclamar que el expresident Carlos Mazón deje su acta en Les Corts. Bajo el lema 'Mazón a presó' tendrá lugar a las a las 19 horas y saldrá desde la plaza del Ayuntamiento de València y concluirá en la plaza de la Virgen.

El recorrido coincide con el de la primera manifestación del 9 de noviembre de 2024 como símbolo que no ha cambiado nada, por mucho que quieran hacer creer que sí. Reclaman que se haga justicia y proteger a la sociedad ante futuras catástrofes.