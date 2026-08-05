Un proyecto europeo coordinado por la UPV pide adaptar la gestión forestal para hacer frente al cambio climático

El proyecto europeo INFORMA FORESTS, coordinado por el Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València, concluye que es necesario adaptar, a las características de cada territorio, y apoyarse en la gestión forestal sostenible para conseguir que los bosques estén cada vez más adaptados a los climas extremos. Son algunas de las estrategias que plantean para hacer frente a amenazas como las sequías, los grandes incendios o las plagas.

Entre las medidas que plantean contar con un mayor conocimiento científico para conservar la biodiversidad, garantizar la disponibilidad de agua y mantener la capacidad de los bosques para absorber carbono.

Según los bosques estudiados advierten de que las políticas forestales deben compatibilizarse con los recursos hídricos y la capacidad de los bosques para resistir futuras perturbaciones según José Vicente Oliver, investigador de ITACA y coordinador del proyecto.

El proyecto también reclama reforzar el apoyo a propietarios y gestores forestales mediante marcos regulatorios estables, financiación adecuada y sistemas de compensación por los servicios ecosistémicos que prestan los bosques.