DANA VALÈNCIA

Manifestación 'Mazón a prisión' por los dos años de la DANA: El 31 de octubre, en València

Asociaciones, entidades y organizaciones sociales valencianas llaman a la ciudadanía a manifestarse un mes más, en esta ocasión, coincidiendo con los dos años desde la catástrofe que acabó con la vida de 233 personas en la zona cero

Ramón Pérez

València |

Una de las manifestaciones 'Mazón a prisión' sucedidas tras la DANA de València
Una de las manifestaciones 'Mazón a prisión' sucedidas tras la DANA de València | Ana Escobar - Agencia EFE

La DANA de València marcó, sin duda, un antes y un después en una amplia variedad de sentidos: algunos perdieron sus casas, otros perdieron sus negocios... Y lo que es más importante: las inundaciones acabaron con la vida de 233 personas en el transcurso de la tarde-noche del 29 de octubre de 2024. Asociaciones, entidades y organizaciones sociales vienen convocando, desde entonces, concentraciones y manifestaciones mensuales contra la gestión que la Generalitat de Carlos Mazón hizo de la catástrofe.

Precisamente, ha quedado convocada ya la manifestación reivindicativa por los dos años de la DANA. La marcha será el sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas, y saldrá desde la Plaza de la Mare de Déu de Valencia. Lo hará, como viene sucediendo cada mes desde la tragedia, con el lema 'Mazón a prisión'.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid