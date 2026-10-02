Manifestación 'Mazón a prisión' por los dos años de la DANA: El 31 de octubre, en València

La DANA de València marcó, sin duda, un antes y un después en una amplia variedad de sentidos: algunos perdieron sus casas, otros perdieron sus negocios... Y lo que es más importante: las inundaciones acabaron con la vida de 233 personas en el transcurso de la tarde-noche del 29 de octubre de 2024. Asociaciones, entidades y organizaciones sociales vienen convocando, desde entonces, concentraciones y manifestaciones mensuales contra la gestión que la Generalitat de Carlos Mazón hizo de la catástrofe.

Precisamente, ha quedado convocada ya la manifestación reivindicativa por losde la DANA. La marcha será el sábadoa las 18:00 horas, y saldrá desde la Plaza de la Mare de Déu de Valencia. Lo hará, como viene sucediendo cada mes desde la tragedia, con el lema