Mazón se personará en tres causas contra quienes le amenazaron de muerte tras la DANA

El expresident de la Generalitat Carlos Mazón va a pedir personarse en tres procedimientos judiciales que hay abiertos contra personas que le amenazaron de muerte tras la dana de octubre de 2024, con el objetivo de impulsar las diligencias.

Así lo han confirmado a EFE fuentes jurídicas después de que Las Provincias haya adelantado la intención del expresident de sumarse a la Abogacía de la Generalitat para ser parte en las causas por intimidaciones que recibió en redes sociales.

De los tres procedimientos abiertos por este motivo, en uno ya se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, mientras que los otros dos están en el Juzgado de instrucción número 4 de València y la defensa de Mazón considera que la instrucción "está parada", por lo que quiere personarse para impulsar las diligencias.

La solicitud de personación está ya redactada y la previsión es presentarla en las próximas horas, entre hoy y mañana.