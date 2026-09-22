La Diputación ordena el cierre del Teatro Principal por riesgos para la seguridad

Después de años de espera durante los cuales solo se han puesto parches, el Teatro Principal de València cierra porque su estado de conservación supone ya un riesgo para la seguridad. Lo ha anunciado estemartes la Diputación, propietaria del inmueble, después de que un informe técnico haya alertado de posibles desprendimientos.

Hace ahora precisamente tres años -en septiembre de 2023- la corporación provincial anunció un plan de rehabilitación integral que iba a hacerse por fases para no tener que cerrar el teatro. Ahora, la Diputación ha decidido cerrarlo de manera para realizar una reforma integral que garantice la seguridad de los espectadores.

Un informe pericial evidencia graves deficiencias estructurales y funcionales que obligan a clausurar el edificio. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, admite que la situación del teatro -de seguir abierto- compromete la seguridad de las personas:

El equipo de gobierno de la Diputación ha recordado que en 2024 decidió encargarse del mantenimiento del teatro a consecuencia de la falta de revisiones por parte de la Generalitat, que tiene cedido el usos del edificio. La reforma que va a ejecutarse está valorada en 50 millones de euros y Mompó ha pedido ayuda para asumir ese coste tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de València:

Compromís también se suma a esta tesis. El concejal de esta formación en València Pere Fuset pide un gran acuerdo interinstitucional para que el cierre dure lo menos posible:

Los socialistas también se han pronunciado sobre el cierre del Principal. La concejala del PSPV en València Maite Ibáñez cree que es el colofón a una nefasta gestión por parte de las administraciones gobernadas por el PP:

La programación de las funciones previstas en el Principal va a ser desviada temporalmente al Palau de les Artes, según ha anunciado la Conselleria de Cultura. El departamento que dirige Carmen Ortí añade que trabaja ya en la nueva calendarización para "adaptar las fechas y hacer posible el traslado con las máximas garantías".