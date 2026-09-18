Familiares y pacientes con alzheimer denuncian en València que el sistema público de atención está "desbordado".

"El 'no' ya no es respuesta". Este es el lema que ha elegido la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) para la campaña nacional de sensibilización por el Día Mundial del Alzheimer 2026, que se celebra el 21 de septiembre, y que ha arrancado oficialmente este viernes en Valencia con la jornada 'Los sistemas públicos de atención al Alzheimer. ¿Dónde están y dónde deberían estar?'.

El acto, celebrado en CaixaForum Valencia, se ha organizado junto a la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV).

Con este evento "reivindicativo", las entidades han denunciado el "abandono" al que, según explican, se ven abocadas las personas afectadas "ante la negativa de las administraciones a acercarles avances científicos que podrían ralentizar la evolución de la enfermedad".

"Los sistemas de atención están desbordados. El año pasado se diagnosticaron 40.000 casos y, sin embargo, en toda la Comunitat Valenciana no podemos atender más de 3.500 personas en las asociaciones de familiares de Alzheimer", ha apuntado Santiago Llopis, presidente de FEVAFA.

Las entidades piden "mas medios" para que las familias y, sobre todo, los pacientes puedan recibir la atención que necesitan. "Tienen que ponerse las pilas", ha apuntado Llopis.

Según AFAV, el alzhéimer afecta actualmente a casi 600.000 personas en la Comunitat Valenciana y a cinco millones en toda España.