La Diputación invertirá 3,5 millones para recuperar la carretera histórica del Puerto de Contreras

La Diputació de València ha licitado el contrato de obras para recuperar la carretera histórica del Puerto de Contreras. Se trata de un tramo de algo más de diez kilómetros de longitud que discurre entre los términos de Villargordo del Cabriel (Valencia) y Minglanilla (Cuenca). El trayecto fue construido en el siglo XIX y dejó de utilizarse cuando en 1969 entró en servicio la variante de la N-III que iba por encima de la presa del pantano.

La ejecución del proyecto ha salido a licitación por importe de 3,5 millons de euros y con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Las empresas interesadas en hacerse con el contrato tienen hasta el próximo 29 de octubre para presentar sus ofertas.

Una joya histórica y patrimonial

El vial del antiguo Puerto de Contreras está considerado como uno de los mejores ejemplos de la ingeniería de carreteras entre los siglos XIX y XX, puesto que se conserva prácticamente tal y como quedó tras su adaptación al automóvil. El proyecto contempla la puesta en valor del puente sobre el río Cabriel situado a los pies de la presa de Contreras, la creación de dos miradores en sendas curvas del trazado y la reconstrucción de una antigua caseta de peones camineros, en torno a la cual se creará un área de esparcimiento con mesas de pícnic e información didáctica sobre la vida de estos antiguos trabajadores.

La carretera parte desde Villargordo del Cabriel y antes de bajar hasta el pie de la presa de Contreras permite acceder a los restos de una antigua torre del telégrafo óptico y varias zonas de trincheras de las guerras carlistas. Poco antes de llegar al puente sobre el río aparece el antiguo poblado que se creó para los trabajadores que construyeron la presa, así como la vieja planta de cemento. Desde el puente situado junto a la presa pueden contemplarse el espectacular sistema de desagüe de la misma y a continuación -ya en término de Minglanilla- la carretera vuelve a ascender hasta la antigua N-III.