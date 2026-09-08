Hoy venía pensando en… lo que le dijo Rodri a Cubarsí.

Por cierto que aunque ya ha sido borrado de las redes sociales imagino que casi todos los valencianistas estarán al tanto. Para los que no: Rodri tras ser sustituido y ovacionado en Mestalla le dice en el banquillo a su compañero Cubarsí frases como “son muy malos tío, son malísimos” o “no han pasado del centro del campo”. Fruto de su asombro por el nivel exhibido por el Valencia insiste preguntando en qué posición quedaron la pasada temporada. Cuando le dicen que cerca de Europa su asombro aumenta.

Es triste y muy duro ver como un futbolista como Rodri desnuda la realidad de este Valencia. Hay quien ha querido ver en sus palabras una falta de respeto. Yo no lo veo así. Es una conversación privada, captada eso sí por las cámaras, en las que Rodri lejos de querer ofender a nadie lo que está es sorprendido del bajo nivel del Valencia. Cuando él mismo abandonó España, hace siete años, el Valencia estaba jugando Champions.

Me sorprende que aquellos que han criticado la pésima y nefasta actuación del Valencia ante el Barça ahora se rasguen las vestiduras por las palabras de Rodri. El jugador, le guste a quien le guste, expresa su propia opinión en privado no son unas manifestaciones públicas. Pero ya sabemos que en este mundo del fútbol no se puede decir lo que se piensa. Es mejor recurrir a los tópicos para no meterse en ningún charco.

También es cierto que no creo que Rodri tenga toda la razón. No creo que estos futbolistas sean tan malos como parecieron ante el Barcelona. Entiendo su asombro pero esos de los que habla, como él, son futbolistas profesionales de primera división. No serán campeones del mundo ni jugarán en equipos Champions pero sigo pensando que tienen más nivel del que vienen demostrando. Quizá solo haga falta que tengan un buen entrenador y una mejor actitud sobre el césped para demostrarle a Rodri que está equivocado. Eso o que las palabras de Rodri sirvan para espolear a los futbolistas del Valencia y demuestren su pundonor en Sevilla…