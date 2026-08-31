Detenido por violar a una joven en la playa Malvarrosa (València) y agredir a la policía

Un hombre ha sido detenido este domingo en València acusado de violar a una joven de 22 años en la playa de la Malvarrosa y de agredir a uno de los agentes en el momento de la detención.

Los hechos, según fuentes policiales consultadas por EFE, se produjeron sobre las 6:45 horas de la madrugada del domingo en las proximidades de la discoteca Akuarela, cuando un joven que paseaba por la orilla de la playa valenciana alertó a la Policía Local de la agresión sexual.

La víctima se acababa de bañar en el mar y estaba tendida en la arena cuando el individuo se acercó y la forzó, según ha avanzado el diario Las Provincias.

El agresor, un joven de nacionalidad marroquí de 25 años, emprendió la huida y, cuando fue alcanzado por los policías, intentó zafarse y le propinó varios puñetazos a uno de los agentes. Una agente de la Policía Local se entrevistó con la mujer, que corroboró haber sido víctima de una agresión sexual, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.

Uno de los agentes necesitó asistencia médica por las lesiones recibidas por el detenido y se ha adjuntado el parte médico a las diligencias. El grupo ODAM (Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer) de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.