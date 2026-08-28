Las líneas 5 y 7 de Metrovalencia recuperan el lunes su frecuencia habitual entre Alameda y Marítim

Las líneas 5 y 7 de Metrovalencia recuperarán el próximo lunes su frecuencia habitual en el tramo comprendido entre las estaciones de Alameda y Marítim, una vez finalicen las obras de rehabilitación y renovación del túnel que comenzaron el pasado mes de junio.

Los trabajos concluirán este domingo y han supuesto una inversión cercana a los 16 millones de euros. Las actuaciones se han centrado en la renovación de la infraestructura con el objetivo de mantener las instalaciones en buen estado y garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria.

Estas obras, junto con las actuaciones realizadas en la línea 3 en dirección al aeropuerto, elevan hasta los 24 millones de euros la inversión destinada a la mejora de estas infraestructuras de Metrovalencia.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha explicado que todavía queda pendiente una última actuación en el tramo comprendido entre Amistat y Marítim. Se trata de aproximadamente dos kilómetros y medio en los que será necesario sustituir los soportes de las vías.

Martínez Mus ha señalado que estos trabajos se llevarán a cabo siguiendo la misma planificación utilizada durante los últimos años. Las actuaciones se concentrarán durante el periodo estival, aprovechando el descenso de la afluencia de viajeros para reducir las afecciones al servicio y las molestias a los usuarios.