Trasladan a l’Oceanogràfic dos belugas y cuatro delfines rescatados de un acuario canadiense en quiebra

L’Ocenogràfic de València recibió en la madrugada de este jueves dos belugas y cuatro delfines rescatados de un parque marino de Canadá que cerró hace más de un año, tras un complejo traslado internacional que ha evitado su eutanasia. El rescate de los seis animales forma parte de un operativo coordinado por la Asociación de Zoos y Acuarios (AZA), con la colaboración de las autoridades de Canadá, Estados Unidos y España y el apoyo de la Generalitat.

El traslado a València es el quinto realizado desde que comenzó el operativo para reubicar a las 30 belugas y cuatro delfines que se encontraban en el parque canadiense. L’Oceanogràfic es el único acuario europeo que forma parte de esta operación internacional de rescate.

Las dos belugas y los cuatro delfines han llegado a València tras un vuelo directo de siete horas desde Toronto en un avión especialmente fletado para su traslado. Durante las próximas semanas, los animales permanecerán en áreas no visibles al público para favorecer su aclimatación y facilitar el seguimiento por parte de los equipos de l’Oceanogràfic.

El operativo comenzó en el parque Marineland de Ontario, desde donde los seis animales viajaron por carretera hasta el aeropuerto canadiense de Toronto en varios módulos especialmente diseñados para su transporte. Durante todo el recorrido estuvieron acompañados por los equipos veterinarios y especialistas en cuidado animal de l’Oceanogràfic y de otras instituciones zoológicas. Una vez en el aeropuerto de Manises, el operativo continuó por carretera hasta el acuario valenciano, donde los seis animales iniciaron su proceso de adaptación a las nuevas instalaciones.

Bajo amenaza de muerte

Los animales de Marineland están siendo trasladados a Shedd Aquarium, Georgia Aquarium, SeaWorld San Antonio, SeaWorld San Diego y l’Oceanogràfic de València, los cinco centros acreditados por la AZA que los acogen dentro del operativo. Los responsables del acuario canadiense, que quebró el año pasado, habían amenazado con eutanasiar a todos sus animales después de que el gobierno del país se negara a asumir el coste de su manutención.

Durante meses, especialistas del consorcio de acuarios han trabajado de forma coordinada en la planificación de cada traslado, atendiendo a las necesidades de los ejemplares y a la complejidad logística del operativo.

Equipos veterinarios y técnicos de l’Oceanogràfic se desplazaron hace unos meses a Canadá para evaluar el estado de salud de los animales, cuya delicada situación sanitaria requiere una atención veterinaria continuada. Antes del traslado, cada ejemplar fue evaluado de forma individual para comprobar que reunía las condiciones adecuadas para afrontar el viaje. Una vez en l’Oceanogràfic, los equipos continuarán siguiendo de cerca su estado y evolución para conocer mejor las necesidades de cada animal y adaptar sus cuidados.