"Preocupación" en municipios valencianos por el estado de los barrancos para las lluvias de otoño

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, ha remitido una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, avisando de la "preocupación" de muchos municipios de la Comunitat Valenciana por el estado actual de barrancos y ríos de cara a la próxima temporada de lluvias de otoño. Un sentimiento de "preocupación" que confirman y corroboran algunos ayuntamientos preguntados por Onda Cero.

Entre ellos, Alboraia (Horta Nord). El Consistorio de este municipio ubicado en el área metropolitana de València recuerda que ha pedido la adecuación y limpieza del Barranco del Carraixet en varias ocasiones de forma conjunta con otros municipios y que la Confederación Hidrográfica ha realizado algunas actuaciones puntuales hasta ahora aunque de forma insuficiente.

"Continuamos echando en falta una planificación periódica y mantenida en el tiempo", destaca la alcaldesa en funciones de Alboraia, Conxa Villena. "Nuestra postura es una intervención que pueda hacer posible la convivencia entre el medio natural y la prevención de posibles fenómenos adversos. Necesitamos la eliminación de la vegetación invasora y mantener la flora autóctona y el ecosistema", especifica Villena en declaraciones a esta emisora de radio.

Críticas a las que se suma igualmente la Generalitat, desde donde acusan a la Confederación Hidrográfica del Júcar de "dejadez" y "desidia". El portavoz del Gobierno valenciano y también conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, alerta de que los barrancos y ríos de la Comunitat Valenciana no están preparados para hacer frente a posibles avenidas de agua repentinas.

"Nuestros cauces y barrancos deberían estar en condiciones y no lo están", considera Barrachina. "No tienen capacidad hidráulica suficiente para sacar el agua cuando llegue, que van a llegar potenciadas, las lluvias torrenciales. Por tanto, lo reclamamos", insiste el conseller de Agricultura en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas desde Beniparrell (Horta Sud), donde la Generalitat ha llevado a cabo trabajos de adecuación en el Barranco de Picassent tras la DANA.