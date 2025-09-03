El Carraixet pide anticiparse a las lluvias de otoño: "No se está haciendo nada"

La llegada de la temporada de lluvias de este próximo otoño preocupa en la zona cero de la DANA pero, también, más allá de ella. Varios municipios del entorno del Barranco del Carraixet, que atraviesa El Camp de Túria y l'Horta Nord, instan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a que tome igualmente medidas en este cauce y en estas comarcas valencianas.

Esta serie de localidades reivindica, más concretamente, tres puntos: un adecuado mantenimiento del barranco, un calendario de actuaciones periódicas en él y que sus municipios puedan colaborar desde el ámbito local. "Si lloviera con la misma intensidad como llovió en la DANA aquí en la cabecera del barranco, toda esa acumulación de cañas, maleza y basura se desplazaría barranco abajo a otros pueblos", advierte el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón.

"No basta solamente con limpiar los tramos que más se ven. Lo que hay que limpiar es el barranco en su origen, que es donde más maleza, cañas, vegetación y basura acumula", valora Salmerón en declaraciones a Onda Cero. "El Carraixet, a día de hoy, está colapsado de cañas y vegetación y no se hace nada", critica el alcalde de Gátova, en cuyo término municipal nace el Barranco del Carraixet, preguntado por esta emisora de radio.

Aguas abajo, precisamente, muestran igualmente su preocupación. El Ayuntamiento de Alboraia recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sí actuó en el cauce en años anteriores. De hecho, su alcalde, Miguel Chavarría, da un paso más allá. Esta es, para este alcalde, una cuestión también política.

"Entendemos que es un momento en el que todos los municipios estamos solicitando lo mismo", subraya el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría. "No queremos solamente adecuar el barranco sino que también queremos que la Generalitat se posicione con políticas no negacionistas y que estén por la labor de combatir el origen de estas riadas exageradas", demanda Chavarría en relación con la próxima temporada de lluvias otoñales y sus posibles consecuencias en el área del Barranco del Carraixet.