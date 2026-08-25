La EMT invertirá más de 7 millones de euros en construir su tercera cochera

LEER MÁS Catalá retoma el proyecto para construir una tercera cochera de la EMT en València

Según ha sabido Onda Cero, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha adjudicado las obras de construcción de la nueva cochera prevista en el barrio de Safranar. Será la tercera instalación de este tipo de la compañía, que ya dispone de un Depósito Norte junto a la calle Ingeniero Fausto Elio y de las cocheras de San Isidro.

El contrato ha sido adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Tecopsa y SAV por importe de 7,1 millones de euros. La nueva cochera estará ubicada en unos terrenos de más de 16.00 metros cuadrados situados entre la V30 y el Cementerio General.

Estará, por tanto, muy cerca de la actual cochera de San Isidro, con la quedará conectada mediante un vial cuya construcción también se incluye en el contrato licitado. El acceso al nuevo depósito de Safranar se realizará mediante el ramal de servicio de la V30, desde las instalaciones de San Isidro.

Según el gobierno local, la cochera estará completamente finalizada a lo largo del segundo cuatrimestre de 2027, pero ya se podrá usar parcialmente como estacionamiento a partir de los nueve meses desde el inicio de las obras. El concejal de Movilidad y presidente de la compañía, Jesús Carbonell, explicaba que el depósito tendrá capacidad para 79 autobuses y permitirá hacer frente al aumento de la flota de la EMT, que prácticamente se ha quedado sin espacio de aparcamiento en sus otras dos cocheras:

Avances en la electrificación

Las nuevas instalaciones de Safranar se construirán ya preparadas para la recarga de autobuses eléctricos, que cada vez son más numerosos en la flota de la compañía. La EMT también ha adjudicado la colocación de otros 48 puntos de recarga en sus dos cocheras actuales. En concreto, se trata de la Fase Oeste de electrificación del Depósito de San Isidro, que contempla 24 puntos de carga. El mismo número de puntos se instalarán en el Depósito Norte, ubicado en la calle Ingeniero Fausto Elio, dentro de la Fase II de electrificación de estas instalaciones. En este caso el contrato ha sido adjudicado a otra EUE integrada por Iberdrola y Eiffage por importe de 5,1 millones de euros.

En la actualidad las cocheras de San Isidro ya disponen de 44 puntos de carga para autobuses eléctricos, mientras que en el Depósito Norte están en fase de instalación desde finales del año pasado un total de 70. Todas estas actuaciones pretenden adaptar las dos cocheras de la EMT a las necesidades que comporta el aumento de su flota de autobuses eléctricos y forman parte del plan de inversiones de la compañía, que contempla destinar casi 172 millones de euros a lo largo los próximos cinco años en mejora de la flota y de las instalaciones de la empresa municipal.

La EMT de València tiene previsto incorporar a su flota a lo largo de este año 189 nuevos autobuses híbridos o eléctricos. Se trata de la última remesa de nuevos vehículos adquiridos por la compañía. En 2025 llegaron 31 y, finalmente, en 2027 llegarán los últimos 4, hasta completar un total de 222 nuevos autobuses.