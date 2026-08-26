Olocau acoge a más de 60 niños y adolescentes en el campamento de Contra el Cáncer Valencia

La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia celebra esta semana la trigésimo primera edición de su tradicional campamento de verano para niños y adolescentes que han pasado por una enfermedad oncológica y sus hermanos. Más de 60 menores de entre 7 y 17 años participan en esta edición, que se desarrolla hasta el próximo domingo en el Albergue de Olocau, situado en Marines.

El campamento, de carácter completamente gratuito, busca ofrecer a los participantes un espacio de ocio saludable, inclusivo y adaptado a sus necesidades. Durante una semana, los menores pueden desconectar de sus rutinas, compartir experiencias con otros jóvenes y disfrutar de diferentes actividades en plena naturaleza. Purificación Aguilar, responsable de voluntariado, ha hablado de la intención detrás del campamento y de su funcionamiento.

A lo largo de estos días, los niños y adolescentes participan en juegos, talleres, veladas temáticas, teatro, actividades deportivas, piscina y astronomía, siempre teniendo en cuenta sus capacidades físicas y su estado de salud.

Los participantes están acompañados en todo momento por monitores, voluntarios y profesionales especializados. Además, el campamento dispone de servicio sanitario permanente, apoyo psicológico y fisioterapéutico. Los menús también están elaborados por una nutricionista de la asociación para garantizar una estancia adaptada a las necesidades de los menores.

Más allá de las actividades, el campamento supone también un espacio de reencuentro. Al reunir a menores procedentes de diferentes puntos de España, muchos de ellos tienen la oportunidad de volver a coincidir con amigos de ediciones anteriores. Para las familias, estos días representan además un periodo de respiro dentro de unas rutinas habitualmente marcadas por consultas e ingresos hospitalarios.

Esta iniciativa, que alcanza ya sus 31 ediciones, forma parte del compromiso de la Asociación Española Contra el Cáncer por mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana.