El precio del metro cuadrado en València asciende a máximos históricos

El precio del metro cuadrado en la provincia de Valencia alcanzó el pasado trimestre un nuevo máximo histórico, 1788 euros, un 4,2% más que el trimestre anterior y un 15% respecto al mismo trimestre del año 2025.

Así se refleja en el Informe del Mercado Inmobiliario de Valencia del segundo trimestre de 2026, presentado este viernes por el director de la Cátedra Mercado Inmobiliario, Luis Fabra, que ha destacado que el acceso a la vivienda se estrecha en la provincia de Valencia y las personas se ven obligadas a desplazarse a zonas periféricas.

Comprar hoy requiere asumir un esfuerzo económico mayor que hace un año, la cuota hipotecaria media se sitúa ya en 690 euros al mes, un 13,6% más, y absorbe el 32,2% del coste salarial, es decir, casi un tercio de los ingresos.

Frente a esta perspectiva, el vocal de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Valencia, Lluis Planells, apunta una alternativa que deja de reducirse a estudiantes y cada vez más se ajusta a las necesidades de las familias, son las habitaciones de alquiler.

Este deterioro de la accesibilidad, como implica el informe, coincide con una moderación de la actividad inmobiliaria, aunque todavía no se traduce en una corrección de los precios.