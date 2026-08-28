El incendio de El Saler apunta "claramente" a ser intencionado

El origen del incendio forestal declarado en El Saler (València) apunta a ser intencionado. Así coinciden en señalarlo las diferentes autoridades implicadas en este fuego, que ha quemado más de 30 hectáreas de un enclave natural único ubicado a escasos kilómetros de la capital valenciana. Las llamas no han afectado a ninguna vivienda de la zona si bien el humo ha obligado a desalojar El Saler por completo, cuyos vecinos y vecinas han sido realojados temporalmente en dos recintos deportivos de València.

"No hay causas naturales ni rayos ni tampoco maquinaria que pudiese haber provocado algún tipo de accidente", asegura la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. "Eso lo que significa es que puede haberse dado por causas de una colilla, del llamado 'mecherazo', y que es un incendio que podría ser intencionado", explica Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación efectuadas desde el propio Puesto de Mando Avanzado (PMA).

"Vamos a comenzar a volcarle [a la Delegación del Gobierno] a través de la Policía Local informaciones que, desde ayer, los vecinos de El Saler nos fueron aportando y que consideramos relevantes de cara a la investigación, que está abierta", añade, por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá. "Una investigación que ya apunta claramente a un incendio que puede haberse provocado, efectivamente, de forma intencionada", insiste Catalá.

Los precedentes del 'Pirómano de El Saler'

Lo cierto es que, a la espera del avance de la investigación oficial, los precedentes parecen apuntar hacia ese carácter intencionado de este fuego forestal en El Saler (València). Los diferentes incendios y conatos de incendio iniciados en esta misma área durante los últimos años por parte del ya popularmente conocido como 'Pirómano de El Saler' han venido rápidamente a la memoria tanto de los vecinos y de las vecinas como de las propias autoridades y de los servicios de emergencias.

"Es mucha casualidad que los incendios siempre ocurren cuando el viento sopla de poniente. Hasta que las autoridades no lo averigüen, yo no puedo decir si ha sido rotundamente intencionado o no", ha valorado la presidenta de la Asociación de Vecinos La Devesa-El Saler, Ana Gradolí, en entrevista en 'Más de uno València' en Onda Cero. "Es penoso, que la gente sea así. Esto es un asesinato en potencia", ha lamentado Gradolí en esta emisora de radio.

"¿Que puede ser intencionado? No lo pondría en duda. Ya ha habido varias veces dos o tres incendios por un señor de Les Gavines que le da por quemar. ¿Por qué no se quema él?", se pregunta visiblemente enfadada Rosa María, vecina de El Saler realojada en el espacio deportivo de La Fonteta. "No puedo decir ni que sí ni que no. Ojalá no haya sido intencionado. ¿Que sí ha sido intencionado? Por favor, que lo averigüen", reclama a preguntas de Onda Cero.