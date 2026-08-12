València activa los cañones de agua de El Saler y corta los accesos al parque natural

El Ayuntamiento de València ha comenzado a activar el plan especial con motivo del eclipse solar, que contempla activar los cañones de difusión de agua y refresco del bosque en la Devesa y el corte en los accesos al parque natural de l'Albufera y el bosque.

El establecimiento del nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, Previfoc, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada de hoy comporta el cierre de los parques naturales de las provincias de Castellón y Valencia, por lo que a las 10 horas se ha comenzado a cortar el acceso a la zona forestal del parque natural y a las playas del sur de la ciudad.

Este corte se aplicará al tráfico excepto a residentes, autorizados y transporte público, según el Ayuntamiento.

El acceso al bosque de la Devesa del Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada, como prevención por el alto riesgo de incendios forestales, y sólo habrá acceso, por las vías principales, a los apartamentos. En el caso de las playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18:00 horas.

Tal como establece el operativo especial, a partir de las 18:00 horas se cortará la salida de València por la V-15 (que enlaza con la Autopista del Saler o CV-500). Se cerrará el acceso tanto en el paso inferior como la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero, y además se realizará el corte en otros puntos de la ciudad que conectan con Pinedo y se cortará la CV-500 en ambos sentidos antes de entrar en la masa forestal en puntos donde se permite la circulación de vehículos en dirección de salida de esta carretera. También se restringirá el acceso desde la V-30.