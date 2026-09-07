Educació aplicará su plan de mejoras haya o no consenso con los sindicatos

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que su departamento aplicará el plan de mejoras haya o no acuerdo con los sindicatos". "Tenemos objetivos propios y saldrán adelante", ha apuntado Ortí, al tiempo que ha insistido en que continúa apostando por el "diálogo".

Así se ha pronunciado la titular de Educación en la rueda de prensa de inicio de curso 2026-2027, que arranca el próximo miércoles, 9 de septiembre, en la Comunitat Valenciana con 808.688 alumnos en centros públicos y concertados y un total de 83.921 docentes.

Según Ortí, ya se van a poner en marcha algunas de las propuestas acordadas con las organizaciones sindicales, como la simplificación burocrática, o parciales, como la subida salarial pactada con CSIF y ANPE. Medidas que se pactaron en el marco de la huelga docente, que se suspendió - no desconvocó - el pasado 11 de junio.

El inicio de curso en cifras

La consellera ha explicado que del total de alumnado previsto este año, 404.450 estará en centros públicos y concertados de la provincia de Valencia; 305.280 en la provincia de Alicante y, 98.958, en Castellón.

En cuanto a las ratios, Educación propone una media de 20,6 alumnos por aula en Infantil y Primaria; 24,1 en Secundaria; y 28,6 en Bachiller.

Además, tal y como ha apuntado Ortí, un total de 63 municipios de la Comunitat tendrán este curso una ratio máxima inferior a 25 alumnos en toda la Educación Infantil de tres años; y se han creado 102 unidades nuevas gracias al mínimo de tres alumnos para abrir la primera unidad en zonas de riesgo de despoblación.

Por otro lado, este curso habrá 383 aulas UECO para favorecer la inclusión, así como 144 nuevos especialistas y 48 nuevas aulas.

Respecto al personal no docente de atención educativa, ha crecido, según la consellera, un 44% desde 2022/23, relación a educadores de educación especial; técnicos de lengua de signos; fisioterapeutas o trabajadores sociales, entre otros.

Por otro lado, la responsable de Educación ha afirmado que los docentes cobrarán este mes de septiembre 75 euros más; mientras que en enero anotarán otro aumento de 75 euros adicionales; y, en enero de 2028, otros 50 euros hasta completar el total de 200 euros más al mes. "Se trata de la mayor subida desde 2007", ha dicho.