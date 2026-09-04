Agroseguro estima en 17 millones las indemnizaciones por daños del temporal en el caqui

Agroseguro estima en 17 millones de euros las indemnizaciones por los daños ocasionados en el cultivo de caqui por el "reventón térmico" registrado el pasado 20 de agosto, que afectó especialmente a las explotaciones de La Ribera.

Las declaraciones de siniestro abarcan una superficie de 2.400 hectáreas. El pedrisco y rachas de viento de hasta 150 km/h arrasaron con la producción de algunos campos.

En una visita a Guadassuar, uno de los municipios afectados, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, ha confirmado que ya son una veintena los peritos desplegados para realizar las tasaciones.

De Andrés ha explicado que en el caso de las explotaciones con daños prácticamente totales, la declaración de siniestro podrá cerrarse tras una única visita, lo que permitirá agilizar el proceso de abono de las indemnizaciones.

Agroseguro ha destacado la "elevada" implantación del seguro de caqui en la Comunitat Valenciana, situada en torno al 80% de la producción, con cerca de 12.000 hectáreas aseguradas por campaña y un capital asegurado que supera los 130 millones de euros.