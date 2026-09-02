Manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado este miércoles concentraciones en apoyo a Ceuta, coincidiendo con el Día de la ciudad autónoma.

Miguel Bailach, secretario general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), ha afirmado en Más de Uno Valencia que no se trata de una cita "partidista".

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que responda "con rigor" ante lo que ha considerado una "invasión".

Los actos están previstos a partir de las 20 horas en numerosas localidades valencianas, aunque en algunos municipios gobernados por el PSPV se han celebrado a las 12 horas.

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que "respeta" que alcaldes socialistas hayan convocado actos en apoyo y solidaridad al margen de las del FEMP, aunque ha remarcado que se trata de convocatorias "alejadas" de las "partidistas" que ha impulsado la FEMP.

En todo caso, Muñoz se ha mostrado "convencido" de que los alcaldes socialistas que han promovido manifestaciones de apoyo a Ceuta lo que van a proponer también son "soluciones para aliviar la crisis migratoria, especialmente en el caso de los menores".