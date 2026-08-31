El Ayuntamiento garantiza que el nuevo colegio público de Malilla abrirá el 9 de septiembre para la ‘vuelta al cole’

El barrio de Malilla podrá finalmente estrenar este próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas, el nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 106, que tantos años llevaban esperando. Fuentes del gobierno local han confirmado a Onda Cero que el centro abrirá para el inicio de curso.

Este mismo lunes expiraba la última prórroga -la quinta- concedida por el Ayuntamiento de València a la empresa adjudicataria de las obras del colegio. Desde el ejecutivo municipal explican que la recepción de la obra se retrasará un mes porque quedan pendientes de ejecutar unos remates en el patio. No obstante, aseguran que las aulas o el comedor estarán listos para recibir al alumnado en la ‘vuelta al cole’.

Las obras arrancaron en mayo de 2023 y, en un principio, debían haber acabado en otoño de 2024, por lo que van a terminar con dos años de retraso. Esta es una de las actuaciones previstas en la ciudad en el marco del ‘Pla Edificant’ aprobado por el anterior ‘Govern del Botànic’ de la Generalitat para agilizar la construcción y mejora de centros escolares.

El Ayuntamiento ha aprobado varios modificados del proyecto del colegio, lo que ha incrementado en un total de cuatro millones de euros el coste del centro. El CEIP 103 acabará costando 15,8 millones frente a los 11,6 por los que fue adjudicada la obra en el pasado mandato.

El CEIP 106 de Malilla sustituirá al colegio público Fernando de los Ríos, ubicado en unos bajos municipales que no reúnen buenas condiciones. El colegio tendrá 3 líneas con un total de 735 alumnos distribuidas entre 3 unidades Educación Infantil de primer ciclo, 9 Educación Infantil de segundo ciclo y 18 de Educación Primaria. El centro se ha construido en una parcela de casi 11.000 metros cuadrados situada en la calle Cases de Masena.