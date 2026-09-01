Sindicatos docentes convocan protestas coincidiendo con el inicio de curso en la Comunitat Valenciana

El pasado 11 de junio quedó suspendida -no desconvocada- la huelga docente en la Comunitat Valenciana. Iniciado el mes de septiembre, y coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027, el profesorado de la educación pública no universitaria está llamado a volver a salir a la calle.

El próximo 12 de septiembre hay convocada una manifestación por la tarde en Alicante, València y Castellón. Antes, el día 11, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), la organización mayoritaria de la enseñanza , ha convocado una marcha lenta con bicicletas y patinetes en la capital del Turia.

La marcha lenta convocada por el STEPV en València partirá a las 18.00 horas de la plaza de la Virgen y acabará en el polideportivo de la Malvarrosa tras haber recibido el visto bueno - han señalado desde la organización - de la Delegación del Gobierno en la Comunitat.

Negociaciones

Los sindicatos convocantes de las protestas quieren poner el foco en la negociación. Marc Candela, portavoz del STEPV, ha asegurado que la falta de avances en las conversaciones les ha motivado a retomar las movilizaciones. "Si la Conselleria de Educación no reacciona, seguiremos protestando", ha destacado.

Por parte del sindicato UGT-PV, el portavoz de Educación, Kilian Cuerda, ha subrayado que hay asuntos acordados pendientes de aplicación y ha insistido en las infraestructuras, sobre todo en aquellos centros que resultaron afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024.

Actualmente, solo uno de los puntos negociados - el de simplificación bucrocrática - cuenta con acuerdo mayoritario y en ninguno se ha logrado la unanimidad.