Compromís abre la puerta a una candidatura conjunta para recuperar la Generalitat

Compromís abre la puerta a concurrir a las próximas elecciones autonómicas mediante una candidatura conjunta si esta fórmula permite concentrar el voto progresista y facilitar un cambio de gobierno en la Comunitat Valenciana. El síndic de la formación en Les Corts, Joan Baldoví, ha defendido la necesidad de explorar distintas fórmulas electorales con el objetivo de recuperar la Generalitat.

Baldoví considera prioritario acelerar las negociaciones entre las diferentes fuerzas situadas a la izquierda del PSOE para evitar la dispersión del voto y conseguir, según ha señalado, "maximizar y optimizar" el apoyo de los electores progresistas.

El dirigente valencianista ha asegurado que todavía quedan cuestiones por concretar y que existen diferentes posibilidades sobre la mesa de cara a los próximos comicios. Compromís, por tanto, no cierra la puerta a buscar nuevas fórmulas de confluencia electoral que permitan sumar los apoyos necesarios para propiciar un cambio político en la Comunitat Valenciana.

Desde el PSPV también se muestran favorables a buscar acuerdos. Su secretaria general y candidata a la Generalitat, Diana Morant, ha dejado claro que el objetivo de los socialistas pasa por recuperar el gobierno autonómico y reeditar un tercer Botànic.

Morant ha insistido además en que PSPV y Compromís han mantenido una línea política común durante los últimos años y ha reivindicado a ambas formaciones como una alternativa al actual gobierno de la Generalitat. La dirigente socialista considera que las políticas de la derecha están perjudicando a la Comunitat Valenciana y apuesta por volver a articular una mayoría progresista que permita recuperar el Ejecutivo autonómico.