Multitudinarias concentraciones en apoyo a Ceuta llenan plazas de ayuntamientos valencianos

Multitudinarias concentraciones en apoyo de Ceuta han llenado este miércoles por la tarde las Plazas del Ayuntamiento de València, Alicante y Castellón, y calles adyacentes, donde los asistentes han exhibido banderas de España, también de la ciudad autónoma, y han coreado gritos de "España sí, Marruecos no", "Ceuta unida, jamás será vencida", "Ceuta no está sola" o "Gobierno, dimisión" y también insultos dirigidos hacia el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En el caso de València, ha sido Laura Granell, una ceutí que vive en la ciudad desde 1984, la que ha leído el manifiesto en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para apoyar a Ceuta en el marco de la crisis migratoria, y a la que se han sumado las tres capitales más otras muchas ciudades y pueblos por toda la Comunitat Valenciana.

A la concentración de València han asistido el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa, María José Catalá, en una Plaza del Ayuntamiento completamente abarrotada a la que han acudido "más de 50.000" personas; a la de Castelló, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), la alcaldesa, Begoña Carrasco, o la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, con "miles" de asistentes; y a la de Alicante, con un cálculo estimado de 18.000 personas, el primer edil, Luis Barcala. En Elche se han concentrado unas 7.500 personas. Los datos de participación son de los respectivos consistorios.

Según la delegación del Gobierno, a la València han asistido 25.000 personas. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha informado de que, según los datos de la Policía Nacional, la participación en la concentración en Alicante ha sido de 15.000 personas y en Elche, de 7.500 personas

"Viva España", "Gobierno dimisión", "España sí, Marruecos no", "Ceuta unida, jamás será vencida", "Yo soy español, español, español", "Marlaska, entiende que Ceuta no se vende", "Ceuta se defiende, Ceuta no se vende" han sido algunas de las frases lanzadas en València, donde además se ha escuchado el himno nacional, el de Ceuta y el de la Comunitat Valenciana.

Además de las banderas de España y alguna Cruz de Borgoña, en València los participantes han exhibido pancartas con los lemas 'Ceuta está al límite de la nueva normalidad' o 'Una caballa nunca se rinde', que ha sostenido una joven ceutí que reside en la ciudad. También han portado carteles con la cara del presidente del Gobierno boca abajo.

Luna Granell ha puesto voz en València al manifiesto: "Ceuta y los caballas están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad. Pero también está poniendo a prueba a España: nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio".

"Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España" y ha exclamado: "Hoy, desde los ayuntamientos de toda España, queremos decirlo alto y claro: Ceuta no está sola. Los ceutíes no están solos. España está con Ceuta. Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona a Ceuta, se cuestiona a España. Porque proteger Ceuta es proteger España. Ceuta somos todos".

Llorca ha subrayado que "hay miles y miles de valencianos y valencianas" están "hoy en la calle defendiendo al país" para "pedir normalidad" y reclamar al Ejecutivo central "esté a la altura, que no lo ha estado hasta la fecha" y "que no merece ni los ceutíes ni ningún español". Un gobierno, ha abundado, "que se esconda o que incluso en algunos casos cuestione a las personas que hoy salen a manifestarse" no lo merecen los españoles, ha dicho.

Asimismo, ha señalado que no comparte los insultos hacia Sánchez: "Con los insultos no se consigue nada, pero sí que tiene el Gobierno de España que reflexionar, que hoy España está saliendo a la calle en todas partes pidiendo, insisto, a un Gobierno un Estado que nos proteja".

Y Catalá, que se ha mostrado "muy orgullosa" de València y de los valencianos porque "han sabido concentrarse tranquila y pacíficamente para defender a España y a Ceuta", ha pronunciado que "Ceuta no está sola" y "debe defenderse" porque ha sufrido "un ataque a la soberanía nacional y a nuestro país". "En la dana, toda España se volcó con nosotros y nosotros debemos responder. Nosotros nos vamos a volcar con España, nos vamos a volcar con Ceuta, porque ellos estuvieron a nuestro lado y nosotros estamos al suyo", ha apuntado.

Por su parte, en Alicante, Barcala ha aseverado que "Ceuta es España, Ceuta es igual que Alicante", al tiempo que ha exigido "firmeza" al Ejecutivo central.

En Castelló de la Plana, Llanos Massó ha trasladado un mensaje de apoyo a los ceutíes: "Toda España está con vosotros y tenéis nuestro compromiso de que no os vamos a dejar solos".

Massó ha dejado claro que, para Vox, "esto no es una crisis migratoria, ni humanitaria ni administrativa". "Marruecos ha atacado a España y España debe defenderse", ha afirmado y ha subrayado: "No vamos a consentir que ninguna ciudad española sea condenada a vivir en el caos y se convierta en una nueva Lampedusa" y ha señalado directamente al Gobierno central: "El agresor es Marruecos y el traidor es Pedro Sánchez".

Y Begoña Carrasco ha afirmado que la ciudad de Castelló de la Plana está con Ceuta: "Castelló hoy ha demostrado que está con Ceuta, que Ceuta no está sola, que los ceutíes no están solos, que queremos estar a su lado y de su lado, que todos somos españoles, que hay que luchar por la soberanía, por la integridad, por la seguridad, por la solidaridad y por la convivencia nacional".

Tras la concentración celebrada en la Plaza Mayor, la alcaldesa Begoña Carrasco y concejales del equipo de gobierno también han participado en la concentración convocada por la sociedad civil en la plaza María Agustina, frente a la Subdelegación del Gobierno, para mostrar igualmente su apoyo y solidaridad con Ceuta.

Al margen de las concentraciones de la tarde, otras localidades como Gandia, Sagunt o l'Eliana, municipios valencianos gobernados por el PSPV, han celebrado por la mañana concentraciones paralelas en apoyo a Ceuta y los derechos humanos. El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha expresado su "respeto" a estas convocatorias de las que ha dicho que están "alejadas" de las "partidistas" que ha la FEMP presidida por el PP.

También, este mismo miércoles por la tarde la Coordinadora Feminista de Valencia se ha concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de València. Desde el colectivo han acusado de "temeraria" a Catalá y han reprochado la celebración de las dos concentraciones, puesto que la Coordinadora Feminista se concentra cada primer miércoles de cada mes desde hace más de 25 años, según ha señalado el colectivo en un comunicado.