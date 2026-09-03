València saca a información pública por segunda vez la actualización de su normativa urbanística

El Ayuntamiento de València ha sacado por segunda vez a información pública la revisión pormenorizada de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Este segundo período de información pública tendrá una duración de veinte días, de acuerdo con el anuncio que el consistorio ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El objetivo de la medida es recabar nuevas aportaciones sobre los ajustes incorporados a la normativa.

La propuesta actualiza el marco normativo del PGOU para adaptarlo a la legislación vigente y a las nuevas realidades urbanas. En este sentido, permitirá dar cobertura a nuevas figuras residenciales como el ‘flexliving’ el ‘coliving’ o el ‘cohousing’. Además, pone al día las normativas de accesibilidad y eficiencia energética, o regula la ubicación de piscinas o trasteros en las azoteas.

Estos cambios suponen el primer paso del actual gobierno local para desatascar la revisión del PGOU, que data de 1989, y cuya revisión se puso en marcha hace ya más de dos décadas, en 2004. Sin embargo, ni el PP en su anterior etapa de gobierno, ni Compromis y PSPV-PSOE durante sus ocho años de mandato, lograron aprobar la revisión del instrumento más importante para regular el desarrollo urbano de la ciudad. Ahora, según el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el PP y Vox intentarán sacarla adelante antes de que acabe este mandato:

Otro de cambios con impacto más directo en el día a día de las licencias urbanísticas que pretende la revisión es la clarificación de definiciones y parámetros que, por su complejidad, han generado interpretaciones distintas. En la práctica, precisar el alcance de conceptos como el patio de manzana evita discrepancias sobre si determinados espacios interiores computan como patio a efectos de condiciones de edificación. Del mismo modo, concretar el concepto y el régimen del patio inglés permite encajar con mayor seguridad soluciones semienterradas habituales en edificación, acotando su admisibilidad y sus condiciones.

Junto a ello, el documento incorpora novedades legislativas sobre distintos títulos habilitantes (licencias, declaración responsable y comunicación), y actualiza el régimen aplicable a situaciones urbanísticas preexistentes para aportar mayor claridad y seguridad jurídica.