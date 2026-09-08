La Comunitat Valenciana registrará episodios de lluvia y granizo hasta el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso naranja por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados en el sur de la provincia de Valencia, y los 39 en el litoral norte. Además, se ha activado el aviso amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados en el litoral de Alicante, el interior norte de Valencia y el interior sur de Castellón.

A pesar de los avisos de la jornada de este martes no se descarta que hasta el jueves puedan producirse tormentas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Unas tormentas que pueden estar acompañadas de granizo y que pueden dejar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en pocas horas. Según el jefe de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, no se trata de una situación de riesgo elevado pero pueden producirse reventones térmicos.

A partir del jueves se recuperará la estabilidad y de cara al fin de semana volverán a subir las temperaturas aunque se espera que sobre todo haga calor en las comarcas litorales.