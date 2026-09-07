Pilar Bernabé oficializa su candidatura al Ayuntamiento de València: "La alcaldesa de todos los barrios"

Con el nuevo curso político 2026-27 iniciado, comienzan los primeros movimientos de cara al año electoral que viviremos en 2027 en la Comunitat Valenciana. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha registrado ya su candidatura para ser la candidata del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de València como parte de un proceso en el que, en principio, no se esperan rivales.

Bernabé se compromete a ser la alcaldesa "de todos los barrios" de la capital valenciana y se marca, como principales líneas y retos, la vivienda y el medio ambiente en el ámbito urbano. "Aplicar la Ley de Vivienda y poner en marcha un proceso de renaturalización de la ciudad, que necesita escuchar a los 87 barrios de esta ciudad", ha subrayado la todavía delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y previsible candidata del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de València.

"Yo voy a ser la alcaldesa de los 87 barrios de València", ha reivindicado Pilar Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación tras oficializar la formalización de su candidatura para el referido proceso de proclamación de candidaturas para las Elecciones Autonómicas y Municipales 2027.

María Teresa Pérez, de Podem, ha anunciado también que se presentará, en su caso, a la Generalitat mientras que, a la derecha, el president Juanfran Pérez Llorca todavía se encuentra pendiente de ser refrendado como candidato del PP. Él asegura estar viviéndolo "con tranquilidad" y añade que esperará a los diferentes plazos que se vayan estableciendo desde el Partido Popular.