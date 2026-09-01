Pilar Bernabé, al PP por Ceuta: "Aparten la política o apártense y dejen trabajar"

Se ha trasladado también a la Comunitat Valenciana la polémica política por las concentraciones previstas para este miércoles, dos de septiembre, para denunciar públicamente la situación que atraviesa Ceuta y mostrar el apoyo ciudadano a los vecinos y a las vecinas de esta ciudad autónoma. La convocatoria procede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pero el PSOE afirma que se trata, en realidad, de una iniciativa partidista de PP y Vox encubierta en este marco de institucionalidad.

"Es el mismo autor intelectual que lo fue en la DANA y que se llama Alberto Núñez-Feijóo", asegura la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien establece este paralelismo entre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la de las inundaciones en València. "Que le dice al presidente territorial de turno: "Tú lidera el relato de esto, que es lo importante, a costa de quien sea", y aquí lo vivimos", prosigue Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación.

"Por tanto, aparten la política y, si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar", reivindica la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana en relación a estas concentraciones previstas por Ceuta. Concretamente, la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llama a manifestarse unitariamente este dos de septiembre, a las 20:00 horas, frente a todos los ayuntamientos del Estado.

València, Alicante, Elche y Castelló de la Plana, todos ellos gobernados por el PP, han confirmado que secundarán dichas movilizaciones. Sin embargo, muchos municipios liderados por el PSPV-PSOE no lo harán. Ejemplo de ello es el de Sagunt, donde el Consistorio ha convocado una primera concentración institucional a las 12:00 horas, que se sumará a la inicialmente prevista para las 20:00 horas, que es a la que el PP local llama a secundar.