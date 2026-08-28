El alcalde de Elche del PP convoca un pleno sobre Ceuta y el PSOE lo acusa de un uso “partidista”

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, ha convocado un pleno municipal extraordinario para el miércoles de la próxima semana, día 2 de septiembre, en el que de forma monográfica plantea abordar la problemática por la que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta.

La sesión plenaria va a coincidir en el tiempo con la conmemoración del Día de Ceuta y con la celebración en la noche de esa misma jornada de una concentración en la plaza de Baix en apoyo a los vecinos de Ceuta, que ha sido promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), habiéndose sumado a la misma el Ayuntamiento de Elche.

El pleno municipal se ha convocado para las diez y media de la mañana y en él se va a plantear a la Corporación la aprobación de un rechazo expreso a la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta, reclamando al Gobierno de España una actuación firme en la defensa de las fronteras del país.

Además, la propuesta contempla expresar la solidaridad del pueblo de Elche con Ceuta y respaldar la convocatoria de la FEMP para celebrar concentraciones en los ayuntamientos de los municipios de todo el país el propio miércoles por la noche.

El pleno municipal se ha convocado para las 10:30 horas y en él se va a plantear a la Corporación la aprobación de un rechazo expreso a la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta, reclamando al Gobierno de España una actuación firme en la defensa de las fronteras del país.

Además, la propuesta contempla expresar la solidaridad del pueblo de Elche con Ceuta y respaldar la convocatoria para celebrar concentraciones en los ayuntamientos de los municipios de todo el país el propio miércoles por la noche.

Para el PSOE es un uso “partidista” del pleno

El PSOE de Elche ha reaccionado a la convocatoria de ese pleno municipal extraordinario expresando su apoyo al pueblo de Ceuta y recriminando al alcalde ilicitano que no haya contado con la oposición municipal para tratar de consensuar una propuesta de acuerdo.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha criticado que el alcalde ilicitano se dedique a hablar de temas nacionales “y no atienda sus deberes como alcalde” en asuntos relativos al municipio como “el abandono de los parques y jardines, no apoyar a las familias en el inicio del curso escolar o las largas colas en los centros de salud ilicitanos”.

Para el portavoz municipal del PSOE, la convocatoria del pleno municipal “responde a una estrategia partidista” del alcalde de Elche “porque el pleno de Elche tiene las mismas competencias para resolver la situación de Ceuta que para resolver lo que ha pasado con el ático de Ayuso, comprado con dinero público”.