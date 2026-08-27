SOLIDARIDAD MUNICIPAL

Almassora se suma a la concentración de apoyo a Ceuta

La cita será el miércoles 2 de septiembre a las 20.00 horas a las puertas del Ayuntamiento

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Almassora se suma a la concentración de apoyo a Ceuta
Almassora se suma a la concentración de apoyo a Ceuta | Ayuntamiento de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora se suma a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convoca a la ciudadanía a participar en una concentración de solidaridad y apoyo a Ceuta el próximo miércoles 2 de septiembre a las 20.00 horas, a las puertas del consistorio.

La iniciativa busca trasladar el respaldo del municipio a los ceutíes y mostrar la unidad del municipalismo español ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha señalado que el municipio quiere "estar al lado de los ceutíes en estos momentos difíciles" y ha defendido que "Ceuta forma parte de España, forma parte de Europa y cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo".

La concentración coincidirá con el Día de Ceuta y pretende servir como gesto de unidad, apoyo y reconocimiento a la ciudad autónoma.

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