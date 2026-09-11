Docentes y familias vuelven a salir a la calle en la Comunitat Valenciana para defender "una enseñanza digna"

Docentes y familias de la Comunitat Valenciana, convocadas por la Plataforma de l'Ensenyament Públic, están llamadas a manifestarse este sábado en las tres capitales de provincia. Con la vuelta a las aulas, los sindicatos STEPV - el mayoritario entre el profesorado- CCOO PV y UGT-PV, reclaman "la dignidad de la escuela pública" y advierten a la Generalitat de que su lucha "continúa".

La huelga fue suspendida el pasado 11 de junio, aunque Marc Candela, portavoz del STEPV, ha insistido en que no está desconvocada. "Los avances hasta ahora no han sido suficientes", ha reclamado.

Candela reclama que las negociaciones sean "directamente" con la consellera de Educación, Carmen Ortí, o el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

La gran mayoría de los docentes (el 87 %) rechazó aprobar el último documento de acuerdo global de la Conselleria en su totalidad y solo aceptaron el punto relativo a la simplificación burocrática de los ocho que se han negociado.

Sigue sin haber consenso en ratios, infraestructuras, inclusión, Formación Profesional, plantillas y el valenciano, y los sindicatos docentes han sumado este verano la exigencia de derogar la modificación de las funciones de la Inspección educativa en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, al considerar que se la orienta a la "persecución de docentes".

Respecto a los salarios de los docentes de la enseñanza pública no universitaria, el pleno extraordinario y monográfico del Gobierno valenciano ratificó este martes la subida pactada con los sindicatos ANPE y CSIF y empezarán a recibir 75 euros más en su nómina este mes de septiembre.

El acuerdo contempla también que el profesorado perciba a partir de enero de 2027 otros 75 euros mensuales y 50 euros más desde inicios del 2028, hasta completar un incremento de 200 euros. Además, dispondrán de seis días libres, tres de ellos en jornadas lectivas y el resto en no lectivas.