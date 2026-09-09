Vuelta a las aulas en la Comunitat Valenciana con protestas a la vista

Ya ha empezado el nuevo curso escolar en la Comunitat Valenciana con 808.000 alumnos en la enseñanza pública o concertado -que son 2.000 menos que el anterior- y 84.000 profesores -casi 400 más-, y con la reactivación de las movilizaciones por parte de los sindicatos convocantes de la huelga del curso pasado, que se encuentra "en suspenso".

No obstante, a parte de las discrepancias entre la administración y los sindicatos, para los alumnos, lo más importante ha sido, con un poco de nervios, el reencuentro con sus amigos, los nuevos profesores y el comienzo, por muchos de una nueva etapa.

La gran mayoría de estos alumnos han podido empezar en sus centros, pero no todos… Por ejemplo, a la provincia de Valencia, los del CEIP Germanells, de Rafelbunyol, cerrado por grietas, han tenido que repartirse entre el CEIP Virgen de Miracle y la escoleta El Parque, a la espera de las aulas prefabricadas anunciadas por Educación.

O los alumnos del CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela, centro que han cerrado por los problemas estructurales detectados en el edificio, y que obliga a sus 300 alumnos a iniciar el curso mañana jueves en los colegios de las pedanías de Molins y La Campaneta.

Negociaciones

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el Gobierno valenciano está abierto al diálogo con el profesorado de la Comunitat Valenciana y a llegar a acuerdos, aunque ha advertido que los sindicatos "tienen que tener la misma voluntad de llegar a acuerdos". "Lo que necesita la educación son pactos y no tantas discrepancias", ha indicado.

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante la apertura del curso escolar en Caudiel (Castellón) al ser preguntado si el Consell va a llamar a los sindicatos de la enseñanza para seguir negociando.

Reivindicaciones

La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa, familias y estudiantes a manifestarse este sábado en defensa de la educación pública: "No pedimos privilegios, exigimos que se garantice un derecho fundamental", ha destacado.

En estos términos se ha expresado la presidenta de FAMPA València y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament, Elisabeth García, este miércoles en declaraciones a los medios a las puertas de la Conselleria de Educación --a cuyo recinto no han podido acceder-- en la que también han participados los representantes sindicales de STEPV, CCOO PV, UGT PV, así como los portavoces de Escola Valenciana y la Alianza de Estudiantes Por la Educación Pública.

Plataforma per l'Ensenyament Públic | EUROPA PRESS

García ha hecho un llamamiento para la manifestación de este sábado, 12 de septiembre, para que sea "masiva" y ha animado a participar a los docentes, familias, alumnos y a "todas las personas comprometidas con una educación pública y de calidad".

Así, ha indicado que las marchas convocadas en las tres capitales de provincia pretende mostrar las reivindicaciones que "se arrastran de la huelga educativa" como "la bajada de ratios, mejores salarios y condiciones laborales dignas para el profesorado, recursos suficientes para atender las necesidades del alumnado y la derogación de la mal llamada ley de 'libertad' educativa, que supone un ataque constante a la educación en valenciano".

"Las familias hace años que reclamamos una cosa bien sencilla, que nuestro alumnado pueda aprender en centros dignos, seguros, accesibles y adaptarse a las necesidades educativas del siglo XXI. No pedimos privilegios, exigimos que se garantizan un derecho fundamental", ha manifestado.

Por su parte, el coordinador sindical de STEPV, Marc Candela, preguntado por las nuevas medidas implantadas por la Conselleria de Educación como la subida salarial de los docentes, ha insistido en que todavía faltan "más avances" en las medidas propuestas por los sindicatos y ha recordado que el profesorado consideró durante las negociaciones de la huelga que las propuestas de Conselleria "no" eran "suficientes".

Candela ha reclamado "más" profesorado en las aulas y ha tildado de "falso" el anuncio de la consellera de Educación, Carmen Ortí, sobre la contratación de 5.000 trabajadores más para 20230 ya que, de esa cantidad, 2.800 eran "los que necesitaban aplicar el sistema educativo simplemente por el crecimiento de la llegada de nuevo alumnado". "No son 2.800 puestos más que se acuerdan, sino que se tienen que implementar igualmente", ha aclarado.

Igualmente, ha incidido en que este sábado 12 se celebrará una manifestación en Valencia, Castellón y Alicante y que se tiene previsto que este jueves se celebren concentraciones en las puertas de los centros educativos.

Por su parte, representante sindical de UGT Ensenyament del País Valencià, Kilian Cuerda, ha hecho hincapié en que se está "en el mismo punto" o "incluso peor" que cuando finalizó el curso porque, según ha indicado, se suspendió la huelga para "abrir una oportunidad de negociación, de diálogo y de acuerdo" y que la consellera, "en un acto de mala fe y de indecencia absoluta, decidió desaprovecharlo, tirarse el verano no haciendo nada, y llevarnos a mesas de negociación como las de infraestructuras, por ejemplo, en la que llevaban directamente la misma propuesta que el profesorado y el sindicato habían rechazado".

"No hacen nada, no hacen negociaciones en agosto", ha censurado, al tiempo que ha apuntado que el ejecutivo valenciano aprovechó agosto para "dar una puñalada por la espalda y una agresión directa a la dignidad y decencia del profesorado y de la escuela pública implantando en la ley de Acompañamiento unas funciones de policía política, de Gestapo educativa, que quieren desarrollar en la inspección educativa para perseguir la educación libre y la libertad de catedral".

En esta línea, el secretario de Educación Pública de CCOO PV, Óscar Ortiz, ha asegurado que las reivindicaciones "continúan" porque el profesorado valenciano decidió que la propuesta de Educación "no era suficiente" y que "no" suponía "un cambio real de la educación pública valenciana".

El portavoz de Escola Valenciana ha denunciado el "ataque" al valenciano y ha asegurado que el Consell está "afincado en una antivalencianidad, en un ataque constante al sistema educativo, pero también a la lengua".