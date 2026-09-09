Cuatro detenidos en València por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cuatro hombres de entre 44 y 53 años por, presuntamente, agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos, además de imputarle a este un delito de malos tratos.

Según fuentes policiales, la víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él, así como con su hermano y dos amigos.

El pasado 11 de agosto, una mujer se personó en dependencias de la Policía Nacional solicitando asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental.

Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia.

Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más –el hermano y dos amigos de este–; si la víctima se oponía a las exigencias de su expareja, este llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.

Se consiguió localizar en primer lugar a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, quien fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Posteriormente, una vez identificado el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual y todos ellos pasaron a disposición judicial.