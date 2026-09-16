Acció Ecologista-Agró reclama una potente estrategia de prevención de incendios para la Comunitat Valenciana

Acció Ecologista-Agró reclama a las administraciones que desarrollen una potente estrategia de prevención de incendios que no se limite a actuaciones a posteriori si no a acciones preventivas que se desarrollen todo el año. Insisten en que es necesario más vigilancia e incluso sanciones mayores para evitar los incendios que sobre todo son de causa humana.

Reiteran que el verano ha sido un gran desastre medio ambiental en la Comunitat Valenciana. Entre las medidas que plantean exigir que se trituren los restos agrícolas, en lugar de quemarlos, o contar con más personal para realizar tareas preventivas todo el año. Carles Arnal, miembro de la Comisión Forestal de Acció Ecologista-Agró, cree insuficiente dejar la prevención en manos de los ciudadanos.

Considera que tampoco es suficiente llevar a cabo charlas informativas o instalar carteles preventivos en el entorno de los parajes naturales como hacen muchos ayuntamientos a los que también insta a revisar sus planes de prevención. Insiste en que si no se adoptan medidas más serias seguirán registrándose incendios especialmente en la época estival.