La Generalitat se compromete a estudiar la viabilidad de las propuestas de mejora laboral del servicio de prevención de incendios

Este martes ha comenzado la negociación entre los sindicatos, Vaersa y la Consellería de Medio Ambiente para actualizar las condiciones de los trabajadores del servicio de vigilancia preventiva de incendios forestales. Los sindicatos insisten en que son necesarios contratos estables y contar con unos presupuestos fijos que eviten que una parte importante de la plantilla quede en el paro una vez finalizada la campaña estival.

Recuerda Víctor Codina, delegado de UGT Serveis Públics, que durante todo el año sólo trabajan el 20 por ciento del total de la plantilla formada por 480 trabajadores contando a los fijos discontinuos.

Apuestan por una jornada continua, que favorezca la conciliación familiar de los trabajadores, e insisten es importante que el servicio de prevención esté bien estructurado para evitar el impacto de los incendios.

Fuentes de la Consellería han confirmado que desde la Generalitat se han comprometido a estudiar la viabilidad técnica y económica de las reivindicaciones planteadas y dar una respuesta lo antes posible. Está previsto que vuelvan a reunirse en dos semanas.