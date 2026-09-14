SANIDAD Y SALUD

La Conselleria de Sanidad alquilará 475 vehículos para las visitas a domicilio

Así lo afirma el Sindicato de Enfermería SATSE, desde donde han presentado 23 denuncias en los últimos meses por casos de profesionales sanitarios que han debido hacer uso de su coche privado para desplazamientos de trabajo

Ramón Pérez

València |

El Sindicato de Enfermería SATSE celebra la decisión de la Conselleria de Sanidad de iniciar los trámites para alquilar cerca de 500 vehículos para las visitas que médicos y enfermeras deben hacer diariamente a domicilio en la Comunitat Valenciana. Una decisión que, según esta organización sindical del ámbito sanitario, nace fruto de la presión ejercida por el propio SATSE.

Afirman, en este sentido, haber presentado en un periodo de cuatro meses más de una veintena de denuncias en los diferentes departamentos de salud de la Comunitat Valenciana por esta situación en que profesionales sanitarios han tenido que hacer uso de su vehículo privado para desplazamientos de trabajo.

"El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes", relata el responsable de Salud Laboral de SATSE en la Comunitat Valenciana, Francisco Martínez Ganga.

"No tienen autorización administrativa dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal como indica la normativa de la DGT", censura Martínez Ganga en declaraciones a los medios de comunicación.

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