Satse lanza una campaña para denunciar la sobrecarga asistencial que sufre el personal de Enfermería en Primaria

El sindicato de Enfermería Satse ha anunciado el lanzamiento de una campaña informativa, dirigida al personal de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana y a los usuarios, con el objetivo de visibilizar las carencias de plantilla estructural de enfermeras que afecta a los centros de salud, un déficit cuyas consecuencias sufren tanto las profesionales como para la población atendida.

El Decreto 9/2026, que regula la organización de la Atención Primaria y Comunitaria en la Comunitat Valenciana, establece una ratio de 1.500 tarjetas SIP por enfermera y amplía las competencias de las enfermeras en ámbitos como la atención comunitaria, la gestión de la demanda compartida, el triaje, la enfermería escolar o la atención domiciliaria a pacientes complejos.

A pesar de que, tanto para cumplir con la ratio establecida como para llevar a cabo las nuevas responsabilidades de las enfermeras, es necesario un aumento de enfermeras, sin embargo critican desde SATSE que la Conselleria siga sin contratarlas y todo ello unido al incremento de población, al envejecimiento demográfico, al aumento de pacientes pluripatológicos y a la falta de sustitución de las bajas, permisos y vacaciones, hace que los centros de salud se encuentren sobresaturados.

Enfermera escolar

Además, el Decreto establece la figura de la enfermera escolar para realizar tareas de promoción de la salud, prevención, atención a alumnado con patologías crónicas y gestión de urgencias en centros escolares, aunque sin ser contratadas las enfermeras prometidas por la Consellería de Sanidad, la labor también recae en las actuales enfermeras de los centros de salud..

La campaña incluye una recogida de firmas de trabajadores sanitarios y usuarios para denunciar ante la Conselleria la situación y exigirá a las Direcciones de los diferentes Departamentos de salud la contratación inmediata de enfermeras para aquellos centros de salud en los que se supere la ratio de 1 enfermera/1.500 tarjetas SIP.