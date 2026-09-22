Un quinto detenido por el tiroteo mortal entre dos familias en Alzira (Valencia)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta relación con el tiroteo mortal entre dos familias ocurrido la madrugada del pasado domingo en Alzira (Valencia), en el que una persona resultó muerta, por lo que ya son cinco las personas arrestadas hasta el momento por estos hechos.

Fuentes de la Policía Nacional han informado que esta quinta detención se ha producido en las últimas horas y han indicado que, al igual que las otras cuatro personas, será puesta este martes a disposición judicial.

Los hechos se produjeron alrededor de las 4 horas del domingo en el barrio de l'Alquerieta en Alzira cuando, por circunstancias no precisadas, los miembros de dos familias iniciaron un tiroteo en el que falleció un hombre de 56 años. La Policía Nacional detuvo a cuatro hombres, tres de los cuales resultaron heridos de bala. Uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente y su vida no corre peligro, y los otros dos fueron dados de alta.

Este lunes, dos viviendas de Alzira (Valencia) en las que residen familiares de las cuatro personas detenidas fueron incendiadas en el extrarradio de este municipio, según policiales y municipales, que indicaron que no se produjeron daños personales pero murió un caballo que había en el interior de una de ellas.