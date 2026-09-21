El otoño en la Comunitat Valenciana será más cálido y pueden producirse episodios de inestabilidad

La Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado que durante el otoño, que comienza el próximo miércoles, se prevé que las temperaturas estén por encima de lo normal en la Comunitat Valenciana. Han adelantado que hay un 70 % de posibilidades de que el otoño sea más cálido mientras que para el área mediterránea es igual de probable que el otoño sea lluvioso o seco.

Por el momento no pueden confirmar si el otoño será más lluvioso o no aunque la alta temperatura del mar hace pensar que puedan haber episodios de inestabilidad. Según ha detallado Jorge Tamayo, delegado de AEMET en la Comunitat Valenciana, no pueden descartar que se produzcan episodios torrenciales teniendo en cuentas las altas temperaturas registradas este verano en el mar.

Ha reiterado que el episodio de lluvias de la semana pasada fue por inestabilidad aunque puede ser un aviso de lo que puede pasar en los próximos meses.

Balance verano

El verano ha sido extremadamente cálido con temperaturas que no han bajado de los 26 grados por la noche es decir 2´7 grados por encima de lo normal y que se han mantenido así desde la segunda quincena de mayo lo que ha hecho que el verano se haya extendido durante cuatro meses. En cuanto a la precipitación acumulada ha sido de 32´9´litros por metro cuadrado lo que supone un 45 por ciento menor a la climatología de referencia que es de 60.

El período estival ha contado con 61 días de ola de calor siendo en total cinco las que se han producido en todo el territorio nacional. Además también se han registrado récord de noches tórridas en los tres observatorios de las capitales con 15 en el de Alicante, 20 en el de Castelló de la Plana y 30 en el de València.