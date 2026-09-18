La Fiscalía requiere el auto del TSJCV sobre Mazón por una querella por falso testimonio

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se requiera al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el auto en el que rechazó investigar al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana de 2024, en el marco de una querella del PSPV-PSOE contra él por falso testimonio.

Los socialistas presentaron una querella contra Mazón al considerar que, en su declaración ante la comisión de investigación de la dana del Congreso del pasado 17 de noviembre, "faltó a la verdad" sobre su listado de llamadas del 29 de octubre de 2024, el itinerario tras salir de El Ventorro, o el momento en que supo que había fallecidos.

En una diligencia, la Fiscalía expone a la Sala segunda del Tribunal Supremo que, para faltar a la verdad en una comisión parlamentaria de investigación, debe darse "una alteración sustancial de la verdad, entendida como una contradicción inequívoca con la realidad objetiva". Añade que esa alteración debe darse en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se le formulen, y que dichas respuestas deben afectar a hechos relevantes.

La Fiscalía considera que, para el análisis de si fue relevante lo declarado por Mazón, debe traerse a la causa el auto dictado el pasado 16 de marzo por el TSJCV, que desestimó la exposición razonada de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana en la que murieron 232 personas.

El Ministerio fiscal indica que, según ha conocido por los medios de comunicación, en ese auto el TSJCV resolvió que los hechos expuestos no presentaban "un fundamento sólido y objetivo" para determinar que revistieran carácter de delito, y que el cargo de president de la Generalitat no implica automáticamente una responsabilidad penal de este tipo. "Al no ostentar de forma específica la 'posición de garante' respecto al riesgo, no se le pudo imputar un delito de homicidio por imprudencia bajo la modalidad de comisión por omisión", añade la Fisalía, quien por todo ello solicita a la Sala recabar al TSJCV ese auto y que posteriormente lo traslade al Ministerio Fiscal.

La querella se presentó a finales de junio firmada por tres diputados nacionales del PSPV-PSOE en el Congreso, al considerar que hay contradicciones entre la declaración de Mazón en el Congreso, la investigación del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa y el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano en octubre de 2024. Para los socialistas, hay "indicios sólidos, plurales y convergentes" de criminalidad, derivados de la declaración parlamentaria de Mazón, de una "comparecencia pública previa contradictoria" y de "comunicaciones privadas previas, conocidas públicamente, aún más incriminatorias" del expresident.

Entre otras cuestiones, los socialistas indicaban en la querella que Mazón no ha entregado sus llamadas, más allá de un listado hecho a mano, y que declaró que no tuvo información de la situación, cuando según el grupo de WhatsApp del Consell a las 8:15 horas "ya sabía lo que estaba sucediendo y dio instrucciones al resto de miembros del Consell" y hubo un informe de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.

Además, el PSPV-PSOE consideraba que Mazón faltó a la verdad "al ocultar deliberadamente" que el Gobierno de España "ha asumido íntegramente la financiación de las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras", o cuando dijo que hasta las 5 horas del día 30 no supo que había fallecidos, cuando a las 00.30 horas declaró a los medios de comunicación que había víctimas mortales.