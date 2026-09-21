Mazón se escuda en el TSJCV y rechaza responder en el Congreso sobre la DANA

"Me remito a mi intervención inicial". Esta ha sido la frase más repetida este lunes por el 'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Mazón ha insistido en que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado", en referencia al auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que, ha señalado, le ha "exonerado de responsabilidad", por lo que ha evitado confrontar con los diputados.

Al inicio de su intervención, la segunda tras la que protagonizó en noviembre de 2025, ya adelantaba que no haría "ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción judicial".

Sin embargo, el diputado autonómico del Partido Popular sí ha hecho alguna breve intervención en momentos puntuales de la sesión.

Por ejemplo, a cuestiones de Mikel Otero, diputado de EH Bildu, sobre su papel ante la emergencia, ha subrayado que al llegar al Cecopi esa tarde no se puso "bajo ningún concepto" al frente de la emergencia.

Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha querido saber si ha pactado con (Alberto Núñez) Feijóo ser senador territorial en la próxima legislatura "para empalmar aforamiento y que no le puedan juzgar", a lo que Mazón ha respondido: "No voy a contestar a fabulaciones y manipulaciones".

Uno de los momentos más tensos ha sido el interrogatorio del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha dirigido a Mazón preguntas de víctimas de la DANA.

El diputado de ERC ha reiterado que el expresidente "sólo merece celda" para, a continuación, llamarle "inútil, homicida imprudente y psicópata" ante el silencio del compareciente, quien se ha remitido en todo momento a su aviso inicial de que no contestaría a las preguntas.

Del PP, el diputado César Sánchez Pérez ha afeado a la izquierda haber intentado "destruir" a Carlos Mazón y de llevar a cabo una "cacería política" contra él.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha acusado al "sanchismo y sus socios" de tener una doble vara de medir al retomar las comparecencias de la comisión como si no pasara nada "con lo que está ocurriendo en Ceuta".

Por su parte, Marta Trenzano, del PSOE, ha dicho que en la tarde de la DANA "la información, la gravedad y las mentiras fueron cambiando hora a hora y fueron incrementándose", lo que "desmonta el relato que el PP "ha mantenido" de que no hubo información suficiente o de que "hubo un apagón", pues "sus propios colaboradores le mantuvieron informado todo el día" y Mazón "decidió no responder".

Las víctimas exigen responsabilidades

Mientras Mazón declaraba en el Congreso, tres asociaciones de víctimas y afectados por la DANA, concentradas a las puertas de la cámara baja, han exigido responsabilidades a Mazón así como su ingreso en prisión al grito de "asesino".

"Si no quiere hacer más daño y que el curso judicial continúe, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos deje a las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar", afirmaba Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O.

La portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha explicado que las víctimas han hecho "un esfuerzo" para acudir al Congreso y ha calificado de "indigno" que Mazón "siga cobrando de los valencianos y ocupando un cargo público".