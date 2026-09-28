El Puerto adjudica la rehabilitación del paseo marítimo elevado de la Marina

LEER MÁS El puerto licita las obras de reurbanización del entorno del Edificio del Reloj

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha adjudicado las obras para rehabilitar el paseo marítimo elevado que discurre junto al dique norte de la Marina. Según ha sabido Onda Cero, la actuación ha encargada por importe de 2 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sorigue y Acsa. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de 15 meses.

El proyecto contempla la limpieza, reparación y tratamiento de la estructura metálica del paseo, con el objetivo de reforzar su conservación. Asimismo, se repararán los bancos y la pérgola ubicada al final del paseo, cerca de la bocana de acceso al puerto. También se mejorarán las escaleras de acceso al paseo y las barandillas, así como la iluminación.

Esta actuación forma parte de un paquete de tres inversiones por un valor total de 14 millones de euros pactadas entre el Ayuntamiento de València y la APV para mejorar en entorno de la Marina. Las otros dos son la reurbanización del entorno del Edificio del Reloj -cuyas obras se encuentran en proceso de licitación- y la restauración del antiguo Muelle de la Aduana, que se ejecutará más adelante.