Hoy venía pensando en... mi buen amigo Santi Andreu

Hoy venía pensando en mi amigo Santi Andreu

Me vais a permitir que hoy me tome esta licencia y hable de un tema muy personal. Mi amigo Santi es un valencianista de los de verdad, de esos que acude cada domingo a Mestalla a ver al Valencia, de los que ha viajado en infinidad de ocasiones para acompañar a su equipo no solo en finales sino también en partidos random. Su valencianismo es a prueba de bombas. Y desde este fin de semana se encuentra recuperándose de un grave problema de salud.

Y venía pensando en él porque quiero mandarle toda la fuerza y ánimo del mundo, porque quiero verle sonreír otra vez cuando gana el Valencia y sufrír cuando pierde. Y las Fallas, donde ha sido un gran presidente de la Falla Felix Pizcueta además de su trabajo incansable en Junta Central Fallera. Amigo mío te quedan muchos kilómetros que recorrer acompañando a las Falleras Mayores y muchas plantas y cremas por ver.

Además del Valencia, Santi y yo compartimos otra pasión: el tenis y la devoción por Rafa Nadal. Este fin de semana vi el documental nuevo de Rafa. Como su esfuerzo y sacrificio durante tantos años le llevo a ser quien es. Con un problema crónico en el pie lo más normal no es solo que no hubiera llegado a la élite y ganado 22 grand slams sino que ni tan siquiera hubiera llegado a ser deportista profesión. Pero su fe y fuerza lo hicieron posible.

Pues a Santi si me estuviera escuchando le diría que fuera como Rafa, que siguiera su ejemplo, que no se canse de luchar que le quedan muchos gran slams por disputar y muchos kilómetros que hacer con su Valencia. Santi, que te queda ver el Nou Mestalla y a tu equipo regresar a Europa.

Pero sé que lo conseguirás porque siempre has sido un luchador y porque tienes a tu lado un montón de familia y amigos que te quieren. Por ellos, por nosotros, enfúndate la camiseta sin mangas y la cinta de Nadal que salta a la pista a pelear. Recupérate pronto amigo. Te quiero