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El puerto licita las obras de reurbanización del entorno del Edificio del Reloj

El proyecto mejorará la imagen de la principal puerta de entrada a la Marina

Nacho Reig

València |

marina
Figuración de la intervención | Ayuntamiento de València

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha sacado a licitación la ejecución de las obras de reurbanización e integración paisajística del entorno de la Marina más próximo al Edificio del Reloj. La actuación responde al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de València el pasado mes de mayo. Los trabajos están presupuestados en 2,2 millones de euros que asumirá íntegramente la APV y tendrán un plazo de ejecución fijado en 9 meses. El plazo para que las empresas interesadas en hacerse con el contrato presenten sus ofertas acabará el próximo 6 de julio.

La intervención actuará sobre un ámbito de 12.500 metros cuadrados que también incluye los terrenos de la antigua Casa de la Copa del América, recientemente desmantelada. En toda esa zona está prevista una mejora de los pavimentos, la jardinería, la iluminación y la accesibilidad en una actuación que pretende dar mayor realce al principal marco de entrada a la Marina, como explicaba la alcaldesa de València, María José Catala:

Esta actuación es uno de los tres proyectos de regeneración paisajística de la Marina acordados entre el Ayuntamiento y la APV con una inversión conjunta de 14 millones de euros a cargo del puerto. Las otras dos actuaciones son la rehabilitación el paseo elevado que discurre junto al dique norte, que también se encuentra en fase de licitación por 2 millones de euros; y la restauración del antiguo Muelle de la Aduana, que se ejecutará más adelante.

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