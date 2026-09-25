Acuerdo de la Generalitat con los bomberos forestales para mejorar salario y plantillas

La Generalitat y las organizaciones sindicales de los bomberos forestales han alcanzado un acuerdo que moviliza más de 15,4 millones de euros para la mejora del salario y el refuerzo de plantilla en 64 puestos para los trabajadores de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE).

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado, en un comunicado remitido este viernes, ese acuerdo en materia retributiva y de negociación para el primer convenio colectivo de la SGISE que se ha materializado entre la entidad y los representantes de las organizaciones sindicales CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD.

El acuerdo contempla más de 8,7 millones de euros para mejorar las condiciones retributivas de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos, según la categoría, que llegan a 458 euros mensuales, según informa la Generalitat en un comunicado.

Otros cuatro millones van al refuerzo de la plantilla con 64 nuevos puestos (42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa).

El acuerdo también conlleva la adecuación de la relación de puestos de trabajo de la SGISE y la posibilidad de creación de nuevas plazas, así como un incremento retributivo de 300 euros mensuales para el personal administrativo.

Pérez Llorca ha destacado que el acuerdo alcanzado es "mucho más que una firma: representa la política de los hechos, la política de convertir los compromisos en decisiones, las decisiones en recursos y los recursos en mejoras para quienes protegen nuestro territorio".

Además, ha dicho, supone "un paso decisivo" hacia el objetivo de alcanzar el primer Convenio Colectivo de SGISE, para cuya negociación se destinan otros 2,7 millones de euros.

Pérez Llorca ha destacado la labor de un colectivo "esencial para proteger nuestros montes, nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestros ciudadanos", y ha reafirmado la apuesta de la Generalitat en seguir mejorando y reforzando este servicio, dotándolo de más medios, mejor equipamiento, más efectivos y mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías.

Sobre el acuerdo para los bomberos forestales, el delegado sindical de CGT Bombers Forestal del País Valencià, Ferran Edo, ha asegurado que es "satisfactorio", aunque hasta que no se materialicen no estarán "satisfechos del todo". "Tenemos experiencia con este Consell de acuerdos firmados que se han hecho realidad dos años después", ha destacado.

El 'president' de la Generalitat ha insistido en el "diálogo" y la "voluntad" de alcanzar acuerdos, que siempre "deben estar por encima de la confrontación".