El Proyecto RENT recupera hornos tradicionales en el entorno rural valenciano

Cuando cierra el horno del pueblo no desaparece solo un negocio, sino también una red local de tradición e identidad. Es por ello que los Grupos de Acción Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa y Som Rurals han puesto en marcha el Proyecto RENT, una iniciativa destinada a impulsar la recuperación de los obradores artesanales en municipios rurales de la provincia de Valencia.

El programa pone en contacto a personas que ya lo tienen abierto, o están en proceso de hacerlo, con otras, como Rafel y su hermano, que quieren abrir uno. "Mi madre vive en un pueblo pequeño que está en riesgo de despoblación. Tras 15 años trabajando en València, mi hermano y yo hemos decidido volver e invertir. Nuestra idea es construir un horno de leña y empezar la actividad", ha señalado Rafel a Onda Cero.

"Cada vez que se cierra un horno, se pierden recetas, pero también un lugar de reunión para los vecinos", ha destacado Vicent que espera abrir con Pau un horno en l'Ènova antes de que acabe el año.

En el caso de Beni, ella y su marido dejaron la ciudad hace seis años y abrieron en Millares el Horno de Filiberto. "Un horno es un servicio esencial", ha afirmado, por ello decidieron sumarse a la iniciativa y compartir su experiencia.

Carina, la gerente de Caroig-Xúquer, recuerda que el proyecto está abierto cualquier persona que tenga un horno o que esté pensando en abrir uno: "Quizás es más difícil que los hornos consolidados se interesen por los que estamos haciendo, pero también les interesa para buscar relevo generacional, poder ampliar el negocio con subvenciones o, simplemente para enriquecer el conocimiento de la gastronomía tradicional de los pueblos valencianos".

Para mayor información o participación, se puede contactar enviando un correo a rentprojecte@gmail.com