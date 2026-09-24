Comienzan los trabajos de reurbanización en el entorno de la Plaza de San Agustín de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha comenzado las obras de la primera fase de la reurbanización de la plaza de San Agustín, Avenida del Oeste y San Vicente. El tiempo total de ejecución de las tres fases previstas se prolongará en torno a dos años. Unos trabajos que esta mañana ha visitado la alcaldesa de València, María José Catalá.

El proyecto total contará con una inversión de más de 15 millones de euros. La primera fase ha comenzado en la zona de san Agustín, un proyecto que han desarrollado en colaboración con los comerciantes de la zona. Tal y como ha detallado la alcaldesa esta primera fase tendrá una duración de ocho meses y contará con una inversión de tres millones y medio de euros.

El proyecto contempla el desarrollo de zonas verdes para embellecer una plaza y zona importante para la ciudad de Valencia y que es la puerta al centro. Durante la primera fase no está previsto que se lleven a cabo cortes al tráfico. La nueva ordenación contará también con 139 metros lineales de carril bici, una estación Valenbisi con capacidad para 15 bicicletas y 23 plazas de aparcamiento para bici

Mientras se desarrollan las obras el ayuntamiento seguirá trabajando en el diseño y planificación de la segunda fase con el objetivo de poder enlazar una fase con la siguiente.

La reforma urbana contribuirá igualmente a poner en valor el entorno de la iglesia de Sant Agustí, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), mediante la reducción del ruido y una mejor percepción del conjunto patrimonial. La previsión es que los trabajos concluyan entre mayo y junio de 2027.