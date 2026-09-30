Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto

El cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades, y en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado este lunes flotando frente a la costa de Sagunto (Valencia), según ha informado este miércoles a EFE la Guardia Civil.

Los especialistas de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y tratan ahora de identificar el cuerpo.

Según ha avanzado el diario Las Provincias, agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han asumido las primeras investigaciones en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo con la toma de muestras de ADN y su cotejo con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

El diario indica que el cuerpo, sin cabeza, manos ni pies, y que carecía de ropa, fue avistado la tarde del lunes desde una embarcación recreativa que navegaba por la zona y dio el aviso de inmediato.

Tras el aviso, una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia lo rescató y trasladó a su base en las dependencias del Club Náutico de Valencia.